Рубио обвинил Зеленского во лжи. А у Украины могут быть перебои с поставками оружия

Госсекретарь США Марко Рубио назвал «ложью» заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что США требуют от Украины отдать России территории, прежде чем получить от Америки гарантии безопасности.
«Это ложь. Я видел, что он это сказал, и жаль, что он так сказал, потому что он знает, что это неправда», — цитирует AFP слова Рубио, сказанные журналистам после встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки» в Париже.
Рубио также сказал, что американское оружие, предназначенное для Украины, пока не перенаправляется на Ближний Восток, на войну с Ираном, но в будущем это не исключено.
Зеленский на этой неделе сказал в интервью Reuters, что администрация Трампа добивается от Украины, чтобы та вывела войска из оставшейся части Донбасса, — и тогда она получит гарантии безопасности от США. По мнению Зеленского, такой шаг был бы и морально неверен, и опасен, причем не только для Украины, но и для престижа Трампа.
Politico со ссылкой на осведомленных собеседников сообщает, что представители администрации Дональда Трампа предупреждают союзников, что США могут приостановить поставки оружия в Украину в ближайшие месяцы, поскольку в приоритете его использование в войне против Ирана.
По словам трех европейских чиновников, Госдепартамент сообщил союзникам, что поставки боеприпасов, а особенно перехватчиков для систем ПВО Patriot, могут быть прерваны. Двое из этих собеседников утверждают, что госсекретарь Марко Рубио планировал обсудить этот вопрос с союзниками на встрече министров иностранных дел стран G7.
По крайней мере некоторые союзники, отметил один из европейских чиновников, «получили заверения» от США, что эти поставки в рамках инициативы PURL не были перенаправлены.
Пентагон в то же время отказался комментировать детали.
Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что США планируют перенаправить оружие для Украины, в частности ракеты для ПВО, уже заказанные для Киева в рамках PURL, на Ближний Восток. А генсек НАТО Марк Рютте заверил, что американское оружие из PURL будет по-прежнему поставляться в Украину.