Рубио обвинил Зеленского во лжи. А у Украины могут быть перебои с поставками оружия

«Это ложь. Я видел, что он это сказал, и жаль, что он так сказал, потому что он знает, что это неправда», — цитирует AFP слова Рубио, сказанные журналистам после встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки» в Париже.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал «ложью» заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что США требуют от Украины отдать России территории, прежде чем получить от Америки гарантии безопасности.

Рубио также сказал, что американское оружие, предназначенное для Украины, пока не перенаправляется на Ближний Восток, на войну с Ираном, но в будущем это не исключено.

Зеленский на этой неделе сказал в интервью Reuters, что администрация Трампа добивается от Украины, чтобы та вывела войска из оставшейся части Донбасса, — и тогда она получит гарантии безопасности от США. По мнению Зеленского, такой шаг был бы и морально неверен, и опасен, причем не только для Украины, но и для престижа Трампа.

Politico со ссылкой на осведомленных собеседников сообщает, что представители администрации Дональда Трампа предупреждают союзников, что США могут приостановить поставки оружия в Украину в ближайшие месяцы, поскольку в приоритете его использование в войне против Ирана.

По словам трех европейских чиновников, Госдепартамент сообщил союзникам, что поставки боеприпасов, а особенно перехватчиков для систем ПВО Patriot, могут быть прерваны. Двое из этих собеседников утверждают, что госсекретарь Марко Рубио планировал обсудить этот вопрос с союзниками на встрече министров иностранных дел стран G7.

По крайней мере некоторые союзники, отметил один из европейских чиновников, «получили заверения» от США, что эти поставки в рамках инициативы PURL не были перенаправлены.

Пентагон в то же время отказался комментировать детали.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что США планируют перенаправить оружие для Украины, в частности ракеты для ПВО, уже заказанные для Киева в рамках PURL, на Ближний Восток. А генсек НАТО Марк Рютте заверил, что американское оружие из PURL будет по-прежнему поставляться в Украину.