Z-блогер признает: «Украинцы нас обскакали»

По мнению Z-блогера, готовящееся летнее наступление армии РФ, скорее всего, будет провалено, потому что Украина совершила технический рывок. «Мы, к сожалению, не успеваем за ними. Я думаю, что у них шансов удержаться в 26-м году довольно много. Более того, я не вижу, как мы сможем сломить сопротивление противника, сломать его фронт и обрушить его… Противник у нас очень серьезный. Очень быстро учится, гораздо быстрее, чем мы. Очень быстро создает новую тактику и стратегию современных боевых действий, которые даже в НАТО сейчас перенимают, признавая безусловное лидерство ВСУ… Они нас опережают», - заявил Подоляка.

Он отметил проблемы у ВС России со связью после отключения Starlink и Telegram. Из-за этого, по словам Подоляки, участились случаи «дружественного огня», когда подразделения армии РФ обстреливают друг друга. Упомянул Z-блогер также преимущество Украины в дронах. «Очень серьезно противник сейчас работает на большую глубину, вырезая нашу логистику уже на десятки километров… Это очень плохо, когда мы пытаемся сконцентрировать силы, подтянуть БК, создать условия для прорыва. Очень много целей мы предоставляем противнику. И все это мы не можем прикрывать РЭБ… Надо смотреть правде в глаза - мы все больше и больше отстаем. Очень противник нас обскакал… Сыграл на опережение по антидронам - дронам, которые работают по нашим «крыльям», тяжелым дронам. Противник вышел в лидеры и превосходит нас где-то на полгода… То же самое касается численности и организованности войск БПЛА», - заявил Подоляка.

Блогер считает, что новая мобилизация не решит проблему, так как Украина с помощью линии дронов уничтожит наступающую живую силу.