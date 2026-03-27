Центры обработки данных в России «при смерти»

В России фиксируется рост количества сбоев в работе центров обработки данных (ЦОД), введенных в эксплуатацию 10–15 лет назад, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

Основными причинами называют завершение жизненного цикла техники, дефицит и ограничения поставок зарубежного оборудования. Рост аварийности может привести к сбоям в работе промышленных предприятий, ритейла и сектора финансов. В ближайшие два–три года количество подобных инцидентов, возможно, увеличится.

Компании чаще сталкиваются с аварийным состоянием инфраструктуры. По словам руководителя направления сервиса инженерных систем «К2Теха» Дениса Полуэктова, за последние полгода резко выросло число инцидентов в серверных и небольших дата-центрах. По его словам, в компанию обратились более десяти организаций, у которых инженерные системы находятся в «предсмертном состоянии», ранее подобных запросов практически не поступало.

Эксперты связывают текущую ситуацию с техническим износом, уходом иностранцев и сокращением затрат на обслуживание. По словам Полуэктова, у ряда компаний ограничены бюджеты, что сдерживает проведение плановой модернизации.

Часть операторов заявляет об отсутствии критических рисков. В «Ростелекоме» подтвердили проблему устаревания инфраструктуры, но утверждают, что нашли альтернативные решения и не испытывают дефицита. Представитель «Сбера» сообщил, что оборудование компании своевременно обслуживается.