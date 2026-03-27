Россия запрещает экспорт бензина

Правительство России решило с 1 апреля ввести полный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Об этом сообщили российские СМИ по итогам совещания вице-премьера Александра Новака с нефтяными компаниями и профильными ведомствами.

По данным ТАСС, запрет планируется ввести на полгода — до 31 июля.

Вице-премьер РФ Александр Новак еще 26 марта говорил о возможности такого шага и подчеркивал, что приоритетом остается обеспечение внутреннего рынка топливом и сдерживание цен.

Решение принято на фоне роста цен на бензин внутри России. По данным Петербургской биржи, в марте котировки АИ-92 и АИ-95 выросли примерно на 11% с начала месяца. Росстат фиксировал ускорение роста розничных цен: за неделю с 16 по 23 марта бензин подорожал на 0,36%.

Дополнительное давление на рынок оказывают внешние и внутренние факторы. Эксперты связывают напряженность с ранним началом сезона высокого спроса, плановыми ремонтами НПЗ и ростом мировых цен на энергоресурсы. Кроме того, в марте сообщалось об атаках беспилотников на нефтяную инфраструктуру, включая объекты в Ленинградской области.