Война в Украине теперь «праведный бой за мирную жизнь»

Участники войны против Украины ведут «праведный бой за мирную, свободную и безопасную жизнь», заявил президент РФ Владимир Путин на концерте, посвященном юбилею Росгвардии.

«Наши товарищи сражаются за Россию. В эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное, историческое право нашего народа говорить на одном языке, чтить своих предков — подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», — сказал Путин.

Президент РФ также подчеркнул необходимость усиления защиты энергетической и стратегической инфраструктуры, указав, что под охраной Росгвардии находятся «объекты стратегической инфраструктуры, специальные грузы на ключевых транспортных маршрутах», от которых зависит «государственное управление, развитие экономики и стабильное энергоснабжение».

Отдельно Путин поблагодарил сотрудников Росгвардии, воюющих против Украины, и призвал минимизировать ущерб от «диверсионных и враждебных действий».