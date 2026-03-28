Сын Пезешкиана грозит странам Ближнего Востока

На фоне ударов по крупнейшим в Иране сталелитейным заводам, химкомбинату и другим объектам сын президента Ирана Масуда Пезешкиана, Юсуф, пригрозил странам Ближнего Востока.

«Преступный враг, нападая на заводы, экономическую и торговую инфраструктуру, раскрыл свою гнусную сущность, а лживость (президента США Дональда) Трампа стала очевиднее, чем когда-либо. Наши вооруженные силы имеют план на любой сценарий. Страны региона не могут сесть в одну лодку с Америкой и при этом рассчитывать, что их ноги останутся сухими», - написал Юсуф Пезешкиан в соцсети.