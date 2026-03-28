США готовят вторжение в Иран. Американская армия призвала иранцев дезертировать
Мерц критикует Трампа и сомневается в успехе США

01:34 275

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал президента США Дональда Трампа за его действия в конфликте с Ираном. Об этом Мерц заявил в пятницу, 27 марта, сообщает Tagesschau.

Мерц считает, что то, что сейчас делает Трамп, – это не деэскалация и не попытка достичь мирного решения, а «масштабная эскалация с неопределенным результатом».

«Это эскалации, которые уже представляют угрозу. Не только для тех, кого это непосредственно касается, но и для всех нас», – сказал Мерц.

Канцлер Германии выразил сомнения относительно возможности свержения иранского режима: «Действительно ли целью является смена режима? Если это цель, я не верю, что они ее достигнут. Такие попытки в большинстве случаев заканчивались неудачей. В Афганистане на это ушло 20 лет, и смена режима произошла от одного режима мулл к другому. Американцы и израильтяне с каждым днем все глубже втягиваются в этот конфликт. И, на мой взгляд, у них нет стратегии».

Также Мерц не верит, что военная операция США и Израиля против Ирана близка к завершению.

«…Это не война НАТО. Должны быть процедуры (для вступления Альянса в войну) - в НАТО существуют установленные процессы, и ни один из них не был соблюден», - сказал Мерц.

Ранее американский президент Дональд Трамп раскритиковал Мерца за заявления о том, что Берлин не считает войну США с Ираном своим делом. Американский лидер ответил ему, что «Украина – это не наша война».

Ночной обстрел Израиля: много разрушений, есть жертвы...
Ночной обстрел Израиля: много разрушений, есть жертвы... видео
01:45 169
Фидан рассказал о переговорах США и Ирана
Фидан рассказал о переговорах США и Ирана
00:07 1292
Иран грозит «очень высокой ценой»
Иран грозит «очень высокой ценой» видео; обновлено 23:43
27 мартa 2026, 23:43 6383
Дождь в Баку побил все рекорды. Эвакуация граждан из затопленных домов
Дождь в Баку побил все рекорды. Эвакуация граждан из затопленных домов обновлено 00:45
00:45 9483
США в ожидании
США в ожидании
27 мартa 2026, 23:03 2099
Z-блогер признает: «Украинцы нас обскакали»
Z-блогер признает: «Украинцы нас обскакали»
27 мартa 2026, 22:44 3384
Рубио обвинил Зеленского во лжи. А у Украины могут быть перебои с поставками оружия
Рубио обвинил Зеленского во лжи. А у Украины могут быть перебои с поставками оружия
27 мартa 2026, 22:17 2731
Затопило раздевалку футбольной сборной Азербайджана
Затопило раздевалку футбольной сборной Азербайджана На новом стадионе в Сумгаите; ВИДЕО
27 мартa 2026, 22:12 2889
Прогноз Рубио: Скоро все закончится...
Прогноз Рубио: Скоро все закончится...
27 мартa 2026, 22:05 2678
Не может соскочить
Не может соскочить наша аналитика; все еще актуально
27 мартa 2026, 13:58 5038
Сборная Азербайджана по футболу одержала самую крупную победу в своей истории
Сборная Азербайджана по футболу одержала самую крупную победу в своей истории Разгромили Сент-Люсию; обновлено 20:59
27 мартa 2026, 20:59 6120

