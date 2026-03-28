Мерц критикует Трампа и сомневается в успехе США

Мерц считает, что то, что сейчас делает Трамп, – это не деэскалация и не попытка достичь мирного решения, а «масштабная эскалация с неопределенным результатом».

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал президента США Дональда Трампа за его действия в конфликте с Ираном. Об этом Мерц заявил в пятницу, 27 марта, сообщает Tagesschau.

«Это эскалации, которые уже представляют угрозу. Не только для тех, кого это непосредственно касается, но и для всех нас», – сказал Мерц.

Канцлер Германии выразил сомнения относительно возможности свержения иранского режима: «Действительно ли целью является смена режима? Если это цель, я не верю, что они ее достигнут. Такие попытки в большинстве случаев заканчивались неудачей. В Афганистане на это ушло 20 лет, и смена режима произошла от одного режима мулл к другому. Американцы и израильтяне с каждым днем все глубже втягиваются в этот конфликт. И, на мой взгляд, у них нет стратегии».

Также Мерц не верит, что военная операция США и Израиля против Ирана близка к завершению.

«…Это не война НАТО. Должны быть процедуры (для вступления Альянса в войну) - в НАТО существуют установленные процессы, и ни один из них не был соблюден», - сказал Мерц.

Ранее американский президент Дональд Трамп раскритиковал Мерца за заявления о том, что Берлин не считает войну США с Ираном своим делом. Американский лидер ответил ему, что «Украина – это не наша война».