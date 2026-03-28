Россия отправила Ирану модернизированные беспилотники

Россия направляет в Иран партию беспилотников, включая модернизированные версии технологий, которые Тегеран поставлял Москве после вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщили агентству Associated Press американские и европейские официальные лица.

«В этом месяце российские и иранские официальные лица провели «очень активные» переговоры по поводу передачи беспилотников из России в Иран», — сообщил AP представитель европейской разведки.

«Представитель Министерства обороны США заявил, что пока неясно, это разовая поставка или является частью серии. Ни один из чиновников не смог сказать, насколько значительной является эта поставка и сколько беспилотников было отправлено», — добавили в отчете.

В сообщении AP указывается, что «другой европейский чиновник заявил, что небольшое количество беспилотников не окажет существенного влияния на исход войны. Все чиновники говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные вопросы».