Иранская ракета попала в саудовскую базу: повреждены самолеты, ранены военные

Иран нанес удар по военной базе США в Саудовской Аравии. В результате пострадали несколько американских военнослужащих, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на саудовских и американских чиновников.

В материале не уточняется число пострадавших солдат. Сообщается также, что повреждено несколько американских самолетов-заправщиков.

Уточняется, что удар был нанесен при помощи ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Согласно сообщениям телеканала «Аль-Хадат» и иракских СМИ, в пятницу поддерживаемые Ираном боевики нанесли два удара беспилотниками по американской базе «Виктория» недалеко от багдадского аэропорта.