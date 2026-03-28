Американский исследователь вернулся из плена Талибана

Нью-Йорк (США). Сторонники Николаса Мадуро и Силии Флорес провели демонстрацию перед федеральным судом на Манхэттене во время второго слушания по делу бывшего президента Венесуэлы и его жены
Сеул (Южная Корея). Буддийские монахи проводят молитву перед посольством США в знак протеста против войны в Иране
Дейр-эль-Балах (Газа). Израильская бомба падает рядом с палаточным лагерем палестинских беженцев
Тель-Авив (Израиль). После ракетных обстрелов со стороны Ирана
Сан-Антонио (США). Американский исследователь Деннис Койл, освобожденный афганскими талибами после более чем года содержания под стражей, вернулся на родину
Кентербери (Великобритания). Сара Маллалли стала первой женщиной, возглавившей Англиканскую церковь
Каир (Египет). Автомобили проезжают по затопленной улице во время грозы и проливных дождей