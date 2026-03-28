Трамп: Иран «разгромлен», НАТО – предатель, а саудитам продадим F-35

Большую часть выступления он посвятил успехам американо-израильской операции против Ирана. Во время речи он оговорился — назвал Ормузский пролив «проливом Трампа». «Извините меня. Мне очень жаль. Ужасная ошибка. Лживые СМИ теперь напишут: «Он случайно назвал...». Нет. Со мной не бывает случайностей — не так много», — заявил Трамп. Президент США вновь призвал Иран открыть Ормузский пролив

Трамп заявил, что во время военной операции уничтожены 97% ракетных пусковых установок Ирана. Теперь на территории исламской республики «осталось 3554 цели», которые США и Израиль поразят уже в ближайшее время, пообещал американский президент.

«Затем в какой-то момент нам придется решить, что делать дальше», — сказал Трамп.

Он заявил, что Иран «разгромлен» и не представляет угрозы. «Мы уничтожаем иранские запасы оружия, разрушаем их ракетные и беспилотные заводы в масштабах, которые никто и представить себе не мог. И превращаем оборонно-промышленную базу в ничто, иранский флот уничтожен», — утверждал Трамп.

«Все затонуло на дне Персидского залива и в других местах», — сказал он. По словам Трампа заявил, что военная операция США оставила Иран «без лидера», а его армию — «неработоспособной».

«Все их лидеры мертвы. Их верховный лидер мертв. Его сын либо мертв, либо в очень плохом состоянии, потому что о нем никто ничего не слышал. Думаю, он говорит: «Просто держите меня подальше от этого». Это единственная страна, где никто не хочет руководить. Нет никого, кто хотел бы возглавить Иран… Никто не хочет», — добавил Трамп.

Президент США призвал больше стран Ближнего Востока подписать Авраамовы соглашения. «Мы надеемся, что все страны присоединятся к Авраамовым соглашениям, — заявил президент в пятницу на саммите Института инициатив в области будущих инвестиций в Майами. — Есть несколько очень смелых стран, которые это сделали».

Трамп вновь раскритиковал НАТО за отсутствие поддержки: «Я всегда говорил, что мы им помогаем, но они никогда не помогут нам. Если что-то серьезное случится, я не думаю, что это произойдет, но, если что-то случится — я гарантирую вам, что их не будет рядом». Он противопоставил альянсу Саудовскую Аравию, поблагодарив королевство за содействие. «Я хочу поблагодарить все Королевство Саудовская Аравия — они очень помогли, в отличие от НАТО», — сказал президент.

Трамп объявил, что Соединенные Штаты впервые поставят Саудовской Аравии истребители пятого поколения F-35: «Впервые мы назвали королевство как основного союзника вне НАТО и впервые мы согласились продавать Саудовской Аравии ... F-35. F-35 потрясающие и мы продаем их очень умеренно»