Иран атакует: ранены американские военные, пострадавшие в Абу-Даби...

В Абу-Даби в результате падения обломков после перехвата баллистической ракеты пострадали пять граждан Индии и возникли два пожара, сообщил медиа-офис эмирата.

Десять американских военнослужащих в пятницу получили ранения в результате иранской атаки на авиабазу «Принц Султан» в Саудовской Аравии, сообщило агентство The Associated Press, ссылаясь на двух американских чиновников.

По их данным, удары, которые были нанесены с применением иранской баллистической ракеты и беспилотных летательных аппаратов, также повредили несколько американских самолетов-заправщиков, размещенных на авиабазе.

Пожар возник рядом с крупнейшей промышленной зоной «Халифа» в Абу-Даби после ракетной атаки Ирана, сообщает телеканал Al Hadath. По меньшей мере пять человек получили ранения.

Как сообщил телеканалу CBS News представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM), по состоянию на пятницу 303 американских военнослужащих получили ранения в боях с начала военной операции. Из них 273 уже вернулись в строй. По словам представителя, более 75% раненых получили черепно-мозговые травмы. 10 американских военнослужащих по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

Согласно официальным данным Пентагона, с начала боевых действий против Ирана погибли 13 американских военнослужащих.