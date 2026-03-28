Рубио и Каллас поругались из-за Украины

На встрече G7 госсекретарь США Марко Рубио и глава евродипломатии Кая Каллас поспорили на темы усиления давления США на Россию и помощи Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным источников, Каллас раскритиковала Рубио за то, что Вашингтон не усиливает давление на Москву, напомнив госсекретарю его же слова годичной давности о готовности США к этим мерам.

«Прошел год, а Россия не сдвинулась с места. Когда же закончится ваше терпение?» — спросила Каллас у Рубио.

«Мы делаем все возможное, чтобы положить конец войне. Если вы считаете, что можете сделать это лучше, - пожалуйста. Мы же отойдем в сторону», — парировал американский госсекретарь, повысив голос. По словам источников Axios, Рубио был раздражен.

Госсекретарь США также заявил, что Вашингтон пытается вести переговоры с обеими сторонами, но помогает только одной — Украине, предоставляя оружие, разведданные и другую поддержку, передают источники Axios.

После этой дискуссии несколько европейских министров вмешались, заявив, что хотели бы, чтобы США продолжали дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщил источник издания. По данным двух других источников, в конце встречи Рубио и Каллас ненадолго задержались, чтобы уладить разногласия.

В ходе общения с журналистами после встречи G7 Рубио опроверг информацию о каких-либо разногласиях или критике, пишет Axios. «Никто там не кричит, не повышает голос и не говорит ничего негативного», — сказал госсекретарь.