США готовят вторжение в Иран. Американская армия призвала иранцев дезертировать
США готовят вторжение в Иран. Американская армия призвала иранцев дезертировать

Рубио и Каллас поругались из-за Украины

09:25 1843

На встрече G7 госсекретарь США Марко Рубио и глава евродипломатии Кая Каллас поспорили на темы усиления давления США на Россию и помощи Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным источников, Каллас раскритиковала Рубио за то, что Вашингтон не усиливает давление на Москву, напомнив госсекретарю его же слова годичной давности о готовности США к этим мерам.

«Прошел год, а Россия не сдвинулась с места. Когда же закончится ваше терпение?» — спросила Каллас у Рубио.

«Мы делаем все возможное, чтобы положить конец войне. Если вы считаете, что можете сделать это лучше, - пожалуйста. Мы же отойдем в сторону», — парировал американский госсекретарь, повысив голос. По словам источников Axios, Рубио был раздражен.

Госсекретарь США также заявил, что Вашингтон пытается вести переговоры с обеими сторонами, но помогает только одной — Украине, предоставляя оружие, разведданные и другую поддержку, передают источники Axios.

После этой дискуссии несколько европейских министров вмешались, заявив, что хотели бы, чтобы США продолжали дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщил источник издания. По данным двух других источников, в конце встречи Рубио и Каллас ненадолго задержались, чтобы уладить разногласия.

В ходе общения с журналистами после встречи G7 Рубио опроверг информацию о каких-либо разногласиях или критике, пишет Axios. «Никто там не кричит, не повышает голос и не говорит ничего негативного», — сказал госсекретарь.

Экстренная посадка американского истребителя
Экстренная посадка американского истребителя
10:49 400
Таиланд договорился с Ираном
Таиланд договорился с Ираном
10:25 749
И «Джордж Буш» против Ирана
И «Джордж Буш» против Ирана
10:19 846
Зеленский о снятии санкций с России
Зеленский о снятии санкций с России
10:08 1097
Вице-президент США верит в демонов-инопланетян
Вице-президент США верит в демонов-инопланетян
09:59 1123
США и Израиль утюжат Тегеран и Исфахан
США и Израиль утюжат Тегеран и Исфахан видео
09:56 987
Хуситы вступили в войну: ракета полетела на Израиль
Хуситы вступили в войну: ракета полетела на Израиль
09:30 1632
Рубио и Каллас поругались из-за Украины
Рубио и Каллас поругались из-за Украины
09:25 1844
Иран атакует: ранены американские военные, пострадавшие в Абу-Даби...
Иран атакует: ранены американские военные, пострадавшие в Абу-Даби... ОБНОВЛЕНО 10:36
10:36 2061
Трамп: Иран «разгромлен», НАТО – предатель, а саудитам продадим F-35
Трамп: Иран «разгромлен», НАТО – предатель, а саудитам продадим F-35
03:23 5076
Авиаудары по военным казармам в Тегеране
Авиаудары по военным казармам в Тегеране видео; обновлено 02:57
02:57 20533

ЭТО ВАЖНО

Экстренная посадка американского истребителя
Экстренная посадка американского истребителя
10:49 400
Таиланд договорился с Ираном
Таиланд договорился с Ираном
10:25 749
И «Джордж Буш» против Ирана
И «Джордж Буш» против Ирана
10:19 846
Зеленский о снятии санкций с России
Зеленский о снятии санкций с России
10:08 1097
Вице-президент США верит в демонов-инопланетян
Вице-президент США верит в демонов-инопланетян
09:59 1123
США и Израиль утюжат Тегеран и Исфахан
США и Израиль утюжат Тегеран и Исфахан видео
09:56 987
Хуситы вступили в войну: ракета полетела на Израиль
Хуситы вступили в войну: ракета полетела на Израиль
09:30 1632
Рубио и Каллас поругались из-за Украины
Рубио и Каллас поругались из-за Украины
09:25 1844
Иран атакует: ранены американские военные, пострадавшие в Абу-Даби...
Иран атакует: ранены американские военные, пострадавшие в Абу-Даби... ОБНОВЛЕНО 10:36
10:36 2061
Трамп: Иран «разгромлен», НАТО – предатель, а саудитам продадим F-35
Трамп: Иран «разгромлен», НАТО – предатель, а саудитам продадим F-35
03:23 5076
Авиаудары по военным казармам в Тегеране
Авиаудары по военным казармам в Тегеране видео; обновлено 02:57
02:57 20533
