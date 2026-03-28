Иран жалуется

Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о новом инциденте в районе ключевого иранского ядерного объекта. Утверждается, что это уже третий удар за последние десять дней.

По данным МАГАТЭ, атака произошла вблизи атомной станции «Бушер». При этом, как подчеркивают в агентстве, критических последствий удалось избежать: повреждений реактора нет, утечки радиации тоже не зафиксировано.

В Тегеране заверили, что станция продолжает работать в штатном режиме, а показатели находятся в пределах нормы.