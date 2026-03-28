Вице-президент США верит в демонов-инопланетян

«Я не думаю, что это пришельцы. Я думаю, что это демоны», — сказал Вэнс в интервью блогеру Бенни Джонсону.

«Небесные существа, которые летают вокруг и делают странные вещи с людьми… Я думаю, есть стремление описывать небесное как нечто потустороннее — представлять это как пришельцев. Я имею в виду, что каждая великая мировая религия, включая христианство, в которое я верю, признает, что существуют странные вещи и что есть вещи, которые очень трудно объяснить», - сказал Вэнс.

Убедить людей в том, что этого не существует, — «одна из величайших уловок дьявола», заключил вице-президент США.