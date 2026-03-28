Зеленский о снятии санкций с России

Давление на Украину не приведет к быстрому завершению войны, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Я считаю, что, если США действительно хотят быстрого окончания войны, это не решится большим давлением на Украину. Это решится большим давлением на Россию. Но это их право выбирать», — сказал Зеленский в интервью Le Monde.
Украинский лидер подчеркнул, что сегодня давления на Россию не хватает как со стороны США, так и со стороны Европы.
Снятие санкций с России, подчеркнул Зеленский, не помогает уменьшению боевых действий в Украине. Он отметил, что РФ за первые дни после снятия санкций с нефтяного сектора заработала даже не сотни миллионов, а миллиарды долларов.
В то же время Зеленский подчеркнул, что конфликты на Ближнем Востоке отвлекают внимание от Украины. По мнению Зеленского, они не должны приводить к тому, что союзники Киева забудут о важности его поддержки в войне с Россией.