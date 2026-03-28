Зеленский о снятии санкций с России

«Я считаю, что, если США действительно хотят быстрого окончания войны, это не решится большим давлением на Украину. Это решится большим давлением на Россию. Но это их право выбирать», — сказал Зеленский в интервью Le Monde.

Украинский лидер подчеркнул, что сегодня давления на Россию не хватает как со стороны США, так и со стороны Европы.

Снятие санкций с России, подчеркнул Зеленский, не помогает уменьшению боевых действий в Украине. Он отметил, что РФ за первые дни после снятия санкций с нефтяного сектора заработала даже не сотни миллионов, а миллиарды долларов.

В то же время Зеленский подчеркнул, что конфликты на Ближнем Востоке отвлекают внимание от Украины. По мнению Зеленского, они не должны приводить к тому, что союзники Киева забудут о важности его поддержки в войне с Россией.