Таиланд договорился с Ираном

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что его страна достигла соглашения с Ираном, позволяющего тайским нефтяным танкерам безопасно проходить через Ормузский пролив. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Достигнуто соглашение, позволяющее тайским нефтяным танкерам безопасно проходить через Ормузский пролив», – заявил премьер-министр на пресс-конференции, добавив, что это решение снизит обеспокоенность по поводу импорта топлива.

25 марта тайский танкер успешно прошел Ормузский пролив после дипломатической координации с Ираном. Тогда министр иностранных дел Таиланда сообщил, что иранская сторона «позаботится» о безопасном проходе. По его словам, плата за проход не взималась.

Другой тайский сухогруз Mayuree Naree был атакован иранскими силами 11 марта. Трое моряков пропали без вести, судно позднее село на мель у острова Кешм.