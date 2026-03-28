Европейцы об азербайджанской гребле

На телеканале Euronews вышел обширный репортаж о Федерации водных видов спорта Азербайджана. В репортаже рассказывалось о визите в Азербайджан президента Международной федерации каноэ Томаса Конецко и президента Европейской ассоциации каноэ Жана Зунграны.

В ходе визита руководители международных федераций ознакомились с административным зданием федерации. Также они посетили Бакинский спортивный клуб по гребле и каноэ и Мингячевирский олимпийский учебно-спортивный центр «Кюр».

В рамках поездки гости побывали на Сарсангском водохранилище, где обсудили перспективы организации международных соревнований по гребле и каноэ.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на мероприятии, посвященном спортивным итогам 2025 года, подчеркнул наличие возможностей для проведения соревнований по гребле на Сарсангском водохранилище и отметил, что перспективы в этом направлении оцениваются высоко.

За короткое время Федерация водных видов спорта Азербайджана организовала визит руководителей международных федераций на Сарсангское водохранилище.