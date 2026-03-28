Сотрудники МЧС засучили рукава и ликвидируют последствия дождей

Как сообщалось ранее, силы Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают принимать соответствующие меры безопасности на территориях, затопленных в связи с интенсивными дождями.

Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжены операции по ликвидации последствий, вызванных интенсивными дождями на территории городов Баку и Сумгаит, а также Апшеронского района.

В результате проведенных мероприятий в общей сложности 33 гражданина были эвакуированы в безопасную зону.

В настоящее время силами МЧС продолжаются работы по эвакуации нуждающихся в помощи граждан в безопасную зону и принятию других необходимых мер безопасности.