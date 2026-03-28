США готовят вторжение в Иран. Американская армия призвала иранцев дезертировать
США готовят вторжение в Иран. Американская армия призвала иранцев дезертировать

Новый президент Венесуэлы назначила палача Лопеса министром обороны

11:14 1604

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес повысила Густаво Гонсалеса Лопеса, ранее курировавшего структуры разведки и контрразведки, до должности министра обороны, сообщает Financial Times.

Густаво Гонсалес Лопес на протяжении длительного времени возглавлял органы разведки и военной контрразведки, которые правозащитные организации обвиняют в причастности к пыткам, насильственным исчезновениям и репрессиям, особенно в период протестов 2014–2017 годов. Формулировка «пыточные подземелья» встречается в докладах ООН, Human Rights Watch и других структур.

С 2015 года Гонсалес Лопес находится под санкциями США и Европейского союза за предполагаемые нарушения прав человека.

После смены власти в Венесуэле Делси Родригес назначила Гонсалеса Лопеса командиром президентской гвардии. В новой должности министра обороны он получает контроль над вооруженными силами страны.

Администрация президента США Дональда Трампа выразила поддержку новому руководству Венесуэлы: были восстановлены дипломатические отношения, частично сняты санкции в нефтяной и горнодобывающей отраслях, а также начаты переговоры о доступе американских компаний к ресурсам страны.

Назначение вызвало обеспокоенность у части оппозиции и правозащитных организаций как внутри Венесуэлы, так и за ее пределами. По их мнению, кадровые решения могут свидетельствовать о сохранении прежних силовых подходов, несмотря на политические изменения.

ЭТО ВАЖНО

Уничтожены ключевые связисты «Хезболлы»
Уничтожены ключевые связисты «Хезболлы»
13:00 113
Азербайджанская полиция спешит на помощь
Азербайджанская полиция спешит на помощь обновлено 12:53; фото; видео
12:53 1155
США готовят прорыв к Исфахану?
США готовят прорыв к Исфахану? главный вопрос
02:40 8167
Фидан анонсировал переговоры Ирана с США. Пакистан подтверждает
Фидан анонсировал переговоры Ирана с США. Пакистан подтверждает обновлено 12:57
12:57 1012
Затопило «Садарак»: как всегда, убытки несут продавцы
Затопило «Садарак»: как всегда, убытки несут продавцы фото
11:49 1532
Новый президент Венесуэлы назначила палача Лопеса министром обороны
Новый президент Венесуэлы назначила палача Лопеса министром обороны
11:14 1605
Экстренная посадка американского истребителя
Экстренная посадка американского истребителя
10:49 2371
Таиланд договорился с Ираном
Таиланд договорился с Ираном
10:25 2022
И «Джордж Буш» против Ирана
И «Джордж Буш» против Ирана
10:19 2207
Зеленский о снятии санкций с России
Зеленский о снятии санкций с России
10:08 2383
Вице-президент США верит в демонов-инопланетян
Вице-президент США верит в демонов-инопланетян
09:59 2227
