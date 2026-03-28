Новый президент Венесуэлы назначила палача Лопеса министром обороны

Густаво Гонсалес Лопес на протяжении длительного времени возглавлял органы разведки и военной контрразведки, которые правозащитные организации обвиняют в причастности к пыткам, насильственным исчезновениям и репрессиям, особенно в период протестов 2014–2017 годов. Формулировка «пыточные подземелья» встречается в докладах ООН, Human Rights Watch и других структур.

С 2015 года Гонсалес Лопес находится под санкциями США и Европейского союза за предполагаемые нарушения прав человека.

После смены власти в Венесуэле Делси Родригес назначила Гонсалеса Лопеса командиром президентской гвардии. В новой должности министра обороны он получает контроль над вооруженными силами страны.

Администрация президента США Дональда Трампа выразила поддержку новому руководству Венесуэлы: были восстановлены дипломатические отношения, частично сняты санкции в нефтяной и горнодобывающей отраслях, а также начаты переговоры о доступе американских компаний к ресурсам страны.

Назначение вызвало обеспокоенность у части оппозиции и правозащитных организаций как внутри Венесуэлы, так и за ее пределами. По их мнению, кадровые решения могут свидетельствовать о сохранении прежних силовых подходов, несмотря на политические изменения.