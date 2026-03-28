Затопило «Садарак»: как всегда, убытки несут продавцы

Работающие в торговом центре продавцы сообщили haqqin.az, что десятки магазинов находятся в воде. Больше всего пострадали те, кто продает одежду, ковры, обувь и сумки, игрушки, а также бытовую технику.

«Ковры впитали воду, на их сушку уйдет много времени. Кроме того, на товарах остаются пятна, и после чистки они теряют прежнее качество. Мы вынуждены отдавать их ниже себестоимости», — рассказал продавец по имени Айдын.

Затопление торгового центра «Садарак» происходит не впервые. Всего нескольких часов дождя достаточно для скопления воды. Продавцы говорят, что сталкиваются с этой проблемой годами. Однако никаких мер не принимается несмотря на то, что пострадавшим не предоставляют никаких льгот по арендной плате. Каждый раз недовольных спроваживают, ссылаясь на стихийное бедствие.

В социальных сетях также распространились многочисленные кадры произошедшего. Владельцы магазинов сообщают о скидках и говорят, что продают промокший товар даже дешевле себестоимости.

Под водой оказался не только торговый центр, но и дороги. Несмотря на дождь, предприниматели пытаются вывезти свой товар.