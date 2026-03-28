Фидан анонсировал переговоры Ирана с США. Пакистан подтверждает

Пакистан подтвердил проведение переговоров с Турцией, Египтом и Саудовской Аравией По данным пакистанского внешнеполитического ведомства, министры иностранных дел Саудовской Аравии, Египта и Турции посетят Исламабад с воскресенья по понедельник (29-30 марта).
«В ходе визита министры иностранных дел проведут углубленные дискуссии по ряду вопросов, включая усилия по деэскалации напряженности в регионе», — говорится в заявлении МИД Пакистана.
Переговоры по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке должны состояться на территории Пакистана в ближайшие дни, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Фидан подтвердил, что представители Пакистана, Саудовской Аравии, Египта и Турции координируют подготовку встречи для урегулирования продолжающейся войны США и Израиля против Ирана.
Изначально саммит планировалось провести в Турции, однако, по словам Фидана, встречу перенесли в Исламабад, поскольку пакистанские официальные лица в настоящее время вынуждены оставаться в своей стране.
«Возможно, мы встретимся там в эти выходные», — добавил турецкий министр.
По данным государственного телевидения Пакистана, переговоры могут состояться 30 марта.