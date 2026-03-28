Фидан анонсировал переговоры Ирана с США. Пакистан подтверждает

Пакистан подтвердил проведение переговоров с Турцией, Египтом и Саудовской Аравией По данным пакистанского внешнеполитического ведомства, министры иностранных дел Саудовской Аравии, Египта и Турции посетят Исламабад с воскресенья по понедельник (29-30 марта).

«В ходе визита министры иностранных дел проведут углубленные дискуссии по ряду вопросов, включая усилия по деэскалации напряженности в регионе», — говорится в заявлении МИД Пакистана.