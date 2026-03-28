Азербайджанская полиция спешит на помощь

В связи с сохраняющейся дождливой погодой в городах Баку и Сумгаите, а также в других регионах республики сотрудники полиции продолжают нести службу в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В сообщении отмечается, что в целях обеспечения безопасности и комфортного передвижения граждан полицейские наряды привлечены к службе вдоль улиц и проспектов. Движение транспорта регулируется сотрудниками Дорожно-патрульной службы, Патрульно-постовой службы и другими профильными сотрудниками, с водителями и пешеходами проводится профилактическая работа.

Оказывается помощь нуждающимся гражданам, обеспечивается их благополучное прибытие до места назначения. Продолжается скоординированная деятельность сотрудников МВД в направлении устранения последствий дождя и обеспечения безопасности граждан. МВД несет службу в усиленном режиме: отреагировано на 763 вызова.

Сотрудниками МВД принимаются оперативные меры в направлении устранения последствий дождя и рассмотрения обращений граждан.

В течение суток 763 вызова, поступивших в Центр звонков Службы «102», были направлены по назначению. Из них 475 были переданы в Государственную дорожную полицию, 214 — сотрудникам Патрульно-постовой службы и Полка полиции быстрого реагирования территориальных органов полиции, а 74 — в другие сферы обслуживания, чем было обеспечено оказание необходимой помощи гражданам.

В настоящее время служба, организованная Министерством внутренних дел на территории страны, продолжается в усиленном режиме. Исполнение скоординированной деятельности в направлении устранения последствий дождя и обеспечения безопасности граждан находится на контроле.