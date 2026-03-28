Белый дом запустил OnlyFarms

Белый дом официально объявил о запуске сайта OnlyFarms. На OnlyFarms фермеры могут узнать, сколько денег они сэкономили благодаря аграрной политике Трампа, а также ознакомиться с программами помощи, налоговыми льготами и другими мерами поддержки.

Запуск сайта сопровождался мероприятием на Южной лужайке Белого дома, где был установлен большой золотой трактор. Белый дом назвал это «самым большим в истории собранием фермеров» в резиденции президента США.

Выбор названия вызвал бурную реакцию в социальных сетях из-за созвучия с популярным сервисом платных подписок на контент для взрослых OnlyFans. В интернете мгновенно разошлись мемы и вопросы: «Кто выбрал это название?»