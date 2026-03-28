Уиткофф: Молодые лидеры, такие как Алиев, могут стать надеждой для мира...

В мире есть много молодых, но особенных лидеров, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«В мире есть много молодых, но особенных лидеров. И я думаю, что они могут стать надеждой для всего мира. Кстати, президент (США Дональд Трамп) близок со всеми ними.

Посмотрите на президента (Ильхама) Алиева из Азербайджана – он полностью изменил направление развития своей страны. Я думаю, что «Совет мира» действительно объединяет многих людей, которые разделяют одни и те же взгляды», - сказал Уиткофф на инвестиционном форуме в Майами.