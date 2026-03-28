Уничтожены ключевые связисты «Хезболлы»

Армия обороны Израиля сообщила, что в результате ночного удара в Бейруте убиты два высокопоставленных члена подразделения связи «Хезболлы» — Аюб Хусейн Якуб и Ясер Мохаммад Мубарак.

По данным ЦАХАЛ, Якуб ранее занимал руководящую должность в ракетном подразделении группировки и стоял за многочисленными атаками на Израиль. Мубарак одновременно занимал пост в ракетном подразделении.

Подразделение связи, как утверждается, отвечает за «поддержание непрерывности связи» внутри «Хезболлы» и контроль за «разработкой, обслуживанием и использованием систем связи».