Белый дом предупредил: Иран – крепкий орешек

Белый дом в частных контактах предупредил союзников, что быстро договориться с Ираном не получится, сообщает CBS со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в Вашингтоне исходят из того, что активная фаза конфликта может продлиться еще от двух до четырех недель. Источники CBS также утверждают, что в Тегеране сомневаются в реальной заинтересованности США в сделке.

Кроме того, иранская сторона, как утверждается, рассчитывает, что рост цен на энергоносители может сыграть ей на руку. Еще один фактор недоверия, по данным телеканала, связан с тем, что Иран не уверен, совпадают ли у США и Израиля сроки и подходы к завершению конфликта.