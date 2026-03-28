Трамп раскалывает НАТО

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность лишить страны НАТО, не доводящие свои военные расходы до 5% ВВП, права пользоваться пятой статьей устава альянса, пишет The Telegraph.

По данным издания, такие союзники также могут лишиться права участвовать в принятии решений о расширении совместных миссий НАТО.

Как утверждает газета, представители США уже продвигали эту идею на нескольких встречах, хотя официально в штаб-квартире альянса в Брюсселе она, по словам источников, пока не обсуждалась.