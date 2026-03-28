Уничтожен глава КСИР? Тегеран молчит

Ряд иранских оппозиционных источников распространил информацию о возможной ликвидации командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ахмада Вахиди. Согласно имеющимся данным, Вахиди мог погибнуть в результате недавних авиаударов, однако на текущий момент эти сведения носят предварительный характер.

Предполагается, что в момент атаки Вахиди находился в одном из защищенных командных пунктов. По версии источников, на этом объекте в то время проходило оперативное совещание высшего военного руководства Ирана. Удар, предположительно, был нанесен именно по координатам этого штаба, что и породило слухи о гибели генерала вместе с рядом других офицеров.

На данный момент официальный Тегеран хранит полное молчание и никак не комментирует появившиеся сведения. Государственные медиа Ирана не подтверждают, но и не опровергают информацию о судьбе Вахиди. Стоит отметить, что Ахмад Вахиди является одной из ключевых фигур в иерархии системы безопасности исламской республики, и его устранение стало бы серьезным ударом по структуре управления КСИР.