«Фламинго» прилетел в Чапаевск

В ночь на 28 марта в Самарской области прогремели взрывы. Как сообщают телеграм-каналы, под ударом мог оказаться завод по производству взрывчатки «Промсинтез» в городе Чапаевск: местные жители говорят о пожаре.

Судя по имеющейся информации, удар по заводу был нанесен не дронами, а ракетами «Фламинго» украинского производства.

После взрывов над городом виден столб дыма.

Атакован завод «Промсинтез» – одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, специализирующееся на производстве взрывчатых веществ (промышленных и военных), а также сорбентов.

Он уже не раз был под ударами, в частности в марте и апреле прошлого года. После ударов 5 апреля 2025 года завод вынужденно останавливал работу.