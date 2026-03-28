Семь критических островов в Ормузском проливе. Какой из них атакуют США?

Закрытие Ираном Ормузского пролива перевернуло мировые энергетические рынки с ног на голову. Похоже, что Ормузский пролив является главным «козырем» Ирана в нынешней войне, в которой страна понесла тяжелые потери в результате авиаударов США и Израиля. Тегеран также использует этот козырь в переговорах с США при посредничестве Пакистана и выдвигает в качестве условия прекращения огня признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом. По мнению аналитиков, если эта война не закончится сменой теократического режима и Тегеран сохранит контроль над Ормузским проливом, то Иран станет очень серьезной региональной державой на Ближнем Востоке. Следовательно, окончание войны с сохранением иранского контроля над проливом станет серьезным стратегическим поражением для Соединенных Штатов. Учитывая эту перспективу, администрация Трампа ищет способы нейтрализовать влияние Ирана в регионе. Публично президент США заявляет, что Вашингтону не нужен Ормузский пролив, «потому что у Америки и так достаточно нефти», и поэтому проблему с проливом должны решать Европа или те страны, которые закупают нефть в Персидском заливе. Но несмотря на то, что у Соединенных Штатов есть собственные запасы нефти, цены на бензин на автозаправках устанавливает рынок, а не Трамп, и в результате стоимость топлива растет в США так же, как и в других странах с открытой экономикой. С другой стороны, администрация осознает стратегические последствия контроля Ирана над Ормузским проливом и ищет способы лишить Тегеран этого козыря. Один из вариантов — начать наземные операции против иранских островов в проливе.

Известно, что Пентагон направляет в регион воздушно-десантные войска и морскую пехоту, а также десантные корабли для подготовки к таким миссиям. Согласно одному из возможных сценариев, эти силы мобилизуются для захвата иранского острова Харк. 90 процентов иранской нефти экспортируется именно отсюда, и его захват может поставить Тегеран перед серьезной дилеммой и, по мнению некоторых экспертов, вынудить его капитулировать. С военной точки зрения захват острова Харк не составит труда для США, но потери живой силы в результате этой операции неизбежны. С другой стороны, нет гарантии, что падение Харка заставит Иран сдаться. Прежде всего, после захвата острова его необходимо будет удерживать. Поскольку расстояние от материковой части Ирана до острова составляет всего 20–25 километров, это позволяет наносить удары по нему с использованием различных огневых средств, включая артиллерийские системы. Наконец, если Иран увидит, что ему больше нечего терять, он может перекрыть вентили на трубопроводах, транспортирующих нефть на Харк, а затем сжечь с помощью дронов и других средств резервуары, заполненные миллионами баррелей нефти. Но Харк — лишь один из десятков иранских островов в Персидском заливе, и другие могут иметь большее значение для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов и военных кораблей через Ормузский пролив. Семь из этих островов образуют то, что исследователи из Университета Сунь Ятсена в Чжухае (Китай) называют иранской «архитектурной обороной». «Гипотетическая кривая, соединяющая эти острова, помогла бы лучше понять стратегическое превосходство Ирана в контроле над безопасностью Ормузского пролива», — написали иранский исследователь Энаятолла Яздани и китайский исследователь Ма Яньчжэ в статье, опубликованной в 2022 году в Канадском центре науки и образования.

Абу-Муса, Большой Тунб и Малый Тунб — самые маленькие из семи островов, расположенные в западной части арки, играют ключевую роль в регулировании движения в проливе. Из-за малого расстояния между ними и небольшой глубины воды в этой части залива «крупные военные корабли и танкеры вынуждены обходить» эти три острова, заявили исследователи. Это может сделать их легкой мишенью для быстроходных катеров, минных заградителей или беспилотников Корпуса стражей исламской революции (КСИР), действующих с этих баз. Как отметили Яздани и Ма, иранские официальные лица называли эти и другие острова Персидского залива «стационарными и непотопляемыми авианосцами» Тегерана. Согласно докладу Фонда защиты демократий, в прошлом году КСИР заявил об усилении своего присутствия на Абу-Мусе, Большом Тунбе и Малом Тунбе. «Наш тактический подход диктует необходимость вооружения и ввода в строй этой группы островов. Мы обладаем возможностью наносить удары по вражеским базам, военным кораблям и объектам в регионе», — заявил тогда командующий ВМС КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири. (Тангсири недавно был убит в ходе израильской операции). Как отмечают аналитики CNN, поскольку острова «непотопляемы», для обеспечения безопасного прохода американских военных кораблей в центр Персидского залива — возможно, с экспедиционными корпусами морской пехоты на борту для высадки на острове Харк — необходимо будет сначала ликвидировать иранские военные позиции на этих малых островах. Острова «стратегически расположены для контроля любого судоходства», пытающегося покинуть залив или войти в него, заявил аналитик Карл Шустер, бывший директор Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США. Шустер полагает, что для установления контроля над ключевыми оборонительными островами Ирана может потребоваться вся мощь имеющихся подразделений. «Я бы использовал два экспедиционных морских подразделения, чтобы обеспечить подавляющее превосходство сил», — сказал он в интервью CNN.

Переброска американских войск на острова может произойти двумя способами: по воздуху или по морю. Корабли ВМС США несут на борту десантные катера, в том числе катера на воздушной подушке (LCAC), которые могут высаживаться на берег для высадки войск и техники. Однако их доставка вглубь Персидского залива может стать проблемой, так как кораблям-носителям придется преодолевать иранские оборонительные сооружения на островах, расположенных на более ранних рубежах, — это Ормуз, Ларак, Кешм и Хенгам, а также угрозы с материковой части Ирана. Военный аналитик CNN Седрик Лейтон заявил, что Ларак, расположенный у восточного входа в пролив, представляет собой особую проблему для военно-морских судов. «С помощью ракет или небольших ударных катеров, запускаемых с Ларака, Иран может перекрыть все, что проходит через пролив. Это критически важная военная цель», — сказал он. На борту американских кораблей также находятся конвертопланы CV-22 Osprey и вертолеты. Однако эти летательные аппараты относительно медленны и уязвимы для средств ПВО, которые могли быть не подавлены при более ранних авиаударах. Войска 82-й воздушно-десантной дивизии США могли бы десантироваться на острова с самолетов, но такой штурм позволил бы доставить меньше тяжелой техники, чем при перевозке по морю. В целом штурм островов может занять от двух дней до двух недель, но, по словам Шустера, в случае успеха он принесет важные результаты. «Захватите остров, установите на нем радар и разместите войска — и вы сможете отслеживать активность в проливе, одновременно лишая Иран площадки для размещения беспилотников», — сказал Шустер об острове Абу-Муса. В докладе Института изучения войны от 24 марта говорилось, что американские и израильские военные самолеты уже начали атаковать иранскую военную инфраструктуру, включая ангары, порты и склады на островах Абу-Муса, Большой Тунб и Малый Тунб. Эти атаки, по мнению Шустера, должны предшествовать любой десантной операции.