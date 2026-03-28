Трамп о Салмане: Он не думал, что будет целовать мою задницу...

Президент США Дональд Трамп заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман «не думал, что будет целовать его задницу».

«Он (саудовский кронпринц Мухаммед бин Салман) не думал, что это произойдёт. Он не думал, что ему придётся целовать мою задницу. Он действительно не думал. Теперь он должен быть мил со мной. Скажите ему, что ему лучше быть милым со мной. Он просто обязан таким быть. Он сказал мне «год назад ваша страна была мертва, а теперь это классная страна!».

Президент США выразил надежду, что Эр-Рияд наконец-то присоединится к Авраамовым соглашениям. «Время настало! – сказал я Салману».