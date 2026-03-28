Российские «военкоры» в панике: и Кубатьян призвал договариваться с Украиной

«Военкор» прокремлевской газеты «Комсомольская правда» Григорий Кубатьян в публикации в Telegram отметил отсутствие единой позиции внутри российской элиты по поводу войны.

По его словам, часть представителей власти заинтересована в продолжении конфликта, тогда как другая — несет экономические потери и выступает за скорейшее урегулирование.

Кубатьян также указал на продолжающиеся удары украинских беспилотников по промышленной инфраструктуре России.

«Наверное, переговоры нужны. Войну нужно выигрывать или прекращать, чтобы сохранить жизни людей. За минувшие четыре года выиграть мы не смогли или не захотели. Значит, придется договариваться. Бесконечно вести боевые действия невозможно», — написал он.

По его оценке, за годы конфликта снизился уровень поддержки войны как в обществе, так и среди военных. Он также выразил сомнение в эффективности стратегии, предполагающей затягивание конфликта в расчете на ослабление Украины и западных стран.

Независимого подтверждения того, что подобные оценки отражают позицию значительной части российской элиты, на момент публикации нет.