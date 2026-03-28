USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новость дня
США готовят вторжение в Иран. Американская армия призвала иранцев дезертировать

Российские «военкоры» в панике: и Кубатьян призвал договариваться с Украиной

обновлено 16:00; видео
16:00 2906

«Военкор» прокремлевской газеты «Комсомольская правда» Григорий Кубатьян в публикации в Telegram отметил отсутствие единой позиции внутри российской элиты по поводу войны.

По его словам, часть представителей власти заинтересована в продолжении конфликта, тогда как другая — несет экономические потери и выступает за скорейшее урегулирование.

Кубатьян также указал на продолжающиеся удары украинских беспилотников по промышленной инфраструктуре России.

«Наверное, переговоры нужны. Войну нужно выигрывать или прекращать, чтобы сохранить жизни людей. За минувшие четыре года выиграть мы не смогли или не захотели. Значит, придется договариваться. Бесконечно вести боевые действия невозможно», — написал он.

По его оценке, за годы конфликта снизился уровень поддержки войны как в обществе, так и среди военных. Он также выразил сомнение в эффективности стратегии, предполагающей затягивание конфликта в расчете на ослабление Украины и западных стран.

Независимого подтверждения того, что подобные оценки отражают позицию значительной части российской элиты, на момент публикации нет.

*** 14:59 

Российский «военкор» Александр Коц заявил, что командование отправляет российских солдат на убой, так как на линии соприкосновения их уничтожают украинские дроны.

По его словам, российской армии «не хватает технологических решений», чтобы преодолеть позиционный тупик.

На днях другой российский «военкор» Юрий Котенок призвал своих подписчиков «вдуматься» в тот факт, что 80-90 процентов потерь российская армия несет на подходе к позициям:  

«Любой подвод резерва и попытка его накопления для наступательных действий, связанных с прорывом обороны противника, становятся, мягко говоря, проблематичными, а в большинстве случае и невозможными от слова «совсем».

Вдумайтесь в эти цифры — 80-90% потерь личного состава происходит еще на рубеже выдвижения к лбс. Т.е., 8 или 9 бойцов погибают в пути, так и не вступив в бой с противником, даже не увидев его. Большинство потерь — от fpv-дронов, дронов-ждунов, которыми украинские формирования насыщаются в массовом порядке. Свирепствуют коптеры линейки «Баба Яга», накрывая сбросами группы на открытом пространстве и в укрытии.

Итог: кратно возросшее число потерь, замершая линия фронта».

Вчера еще один прокремлевский блогер Юрий Подоляка отмечал, что готовящееся летнее наступление армии РФ, скорее всего, будет провалено, потому что Украина совершила технический рывок: «Мы, к сожалению, не успеваем за ними. Я думаю, что у них шансов удержаться в 26-м году довольно много. Более того, я не вижу, как мы сможем сломить сопротивление противника, сломать его фронт и обрушить его… Противник у нас очень серьезный. Очень быстро учится, гораздо быстрее, чем мы. Очень быстро создает новую тактику и стратегию современных боевых действий, которые даже в НАТО сейчас перенимают, признавая безусловное лидерство ВСУ… Они нас опережают».

Пашинян: Россия наш друг, скоро еду в Россию
Пашинян: Россия наш друг, скоро еду в Россию
16:35 306
Глава разведки Турции: Может вспыхнуть война между турками, арабами, персами...
Глава разведки Турции: Может вспыхнуть война между турками, арабами, персами...
16:26 636
Угрозы от Пезешкиана
Угрозы от Пезешкиана
16:23 729
Трамп хочет продавать украинское оружие арабам
Трамп хочет продавать украинское оружие арабам
16:13 678
Атака на Израиль: попадание в синагогу
Атака на Израиль: попадание в синагогу видео
15:38 1356
Экс-глава МИД Украины об американском «кроте» в Кремле
Экс-глава МИД Украины об американском «кроте» в Кремле
15:10 1933
Российские «военкоры» в панике: и Кубатьян призвал договариваться с Украиной
Российские «военкоры» в панике: и Кубатьян призвал договариваться с Украиной обновлено 16:00; видео
16:00 2907
Трамп о Салмане: Он не думал, что будет целовать мою задницу...
Трамп о Салмане: Он не думал, что будет целовать мою задницу...
14:54 3224
Азербайджан вновь не готов к стихии
Азербайджан вновь не готов к стихии обновлено 15:04; фото; видео
15:04 4658
Уничтожен глава КСИР? Тегеран молчит
Уничтожен глава КСИР? Тегеран молчит
13:52 3699
«Фламинго» прилетел в Чапаевск
«Фламинго» прилетел в Чапаевск видео
14:03 3154

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться