Российские «военкоры» в панике: и Кубатьян призвал договариваться с Украиной

«Военкор» прокремлевской газеты «Комсомольская правда» Григорий Кубатьян в публикации в Telegram отметил отсутствие единой позиции внутри российской элиты по поводу войны.
По его словам, часть представителей власти заинтересована в продолжении конфликта, тогда как другая — несет экономические потери и выступает за скорейшее урегулирование.
Кубатьян также указал на продолжающиеся удары украинских беспилотников по промышленной инфраструктуре России.
«Наверное, переговоры нужны. Войну нужно выигрывать или прекращать, чтобы сохранить жизни людей. За минувшие четыре года выиграть мы не смогли или не захотели. Значит, придется договариваться. Бесконечно вести боевые действия невозможно», — написал он.
По его оценке, за годы конфликта снизился уровень поддержки войны как в обществе, так и среди военных. Он также выразил сомнение в эффективности стратегии, предполагающей затягивание конфликта в расчете на ослабление Украины и западных стран.
Независимого подтверждения того, что подобные оценки отражают позицию значительной части российской элиты, на момент публикации нет.
Российский «военкор» Александр Коц заявил, что командование отправляет российских солдат на убой, так как на линии соприкосновения их уничтожают украинские дроны.
По его словам, российской армии «не хватает технологических решений», чтобы преодолеть позиционный тупик.
March 28, 2026
На днях другой российский «военкор» Юрий Котенок призвал своих подписчиков «вдуматься» в тот факт, что 80-90 процентов потерь российская армия несет на подходе к позициям:
«Любой подвод резерва и попытка его накопления для наступательных действий, связанных с прорывом обороны противника, становятся, мягко говоря, проблематичными, а в большинстве случае и невозможными от слова «совсем».
Вдумайтесь в эти цифры — 80-90% потерь личного состава происходит еще на рубеже выдвижения к лбс. Т.е., 8 или 9 бойцов погибают в пути, так и не вступив в бой с противником, даже не увидев его. Большинство потерь — от fpv-дронов, дронов-ждунов, которыми украинские формирования насыщаются в массовом порядке. Свирепствуют коптеры линейки «Баба Яга», накрывая сбросами группы на открытом пространстве и в укрытии.
Итог: кратно возросшее число потерь, замершая линия фронта».
Вчера еще один прокремлевский блогер Юрий Подоляка отмечал, что готовящееся летнее наступление армии РФ, скорее всего, будет провалено, потому что Украина совершила технический рывок: «Мы, к сожалению, не успеваем за ними. Я думаю, что у них шансов удержаться в 26-м году довольно много. Более того, я не вижу, как мы сможем сломить сопротивление противника, сломать его фронт и обрушить его… Противник у нас очень серьезный. Очень быстро учится, гораздо быстрее, чем мы. Очень быстро создает новую тактику и стратегию современных боевых действий, которые даже в НАТО сейчас перенимают, признавая безусловное лидерство ВСУ… Они нас опережают».