Экс-глава МИД Украины об американском «кроте» в Кремле

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что одним из источников информации о подготовке России к полномасштабной войне с Украиной для США был некий «крот в Кремле». Однако, по словам дипломата, когда Вашингтон предупреждал о неизбежности вторжения, он никак не признавал его наличия.

«Недавно один из весьма информированных персонажей той эпохи сказал мне: мы не предоставляли доказательства, мы не говорили, откуда у нас эта информация. А почему? Потому что у нас был источник, который мы не могли скомпрометировать», - рассказал Кулеба в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.