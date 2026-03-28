Агентство водных ресурсов отвечает на зов природы

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана и его подведомственные структуры, особенно Служба объединенного водоснабжения крупных городов, работают в усиленном режиме в связи с интенсивными дождями.

Управление дождевыми водами на территории обслуживания крупных городов контролируется Оперативным штабом.

Информация, поступающая в Call-центр «955», на электронные аккаунты и аккаунты в социальных сетях, по телефонам для связи с общественностью, включая сведения о ситуации на уязвимых участках, управляется Оперативным штабом через Геоинформационные системы (ГИС).

По данным Министерства экологии и природных ресурсов и Национальной службы гидрометеорологии, в настоящее время количество осадков, выпавших в Баку и на Апшеронском полуострове, зафиксировано на уровне 104 мм, что составляет 440 процентов от месячной нормы.

Во всех управлениях водоканала деятельность на посменной основе в связи с интенсивными дождями была расширена; выполняются работы по открытию линий, откачке воды и ее направлению в существующие сети. К процессам привлечена техника различного функционального назначения. Работы по очистке территорий от дождевых вод и направлению стоков в коллекторы продолжаются в интенсивном режиме.