Трамп хочет продавать украинское оружие арабам

США против того, чтобы Украина поставляла свое оружие странам Персидского залива, заявил член комитета Верховной Рады по национальной безопасности Сергей Рахманин.

«Они хотят получить эти технологии от Украины, а затем уже самим экспортировать их», - сказал Рахманин.

13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не нужна помощь Киева с защитой от дронов. По его словам, США знают о беспилотниках больше, чем кто-либо, и располагают лучшими технологиями в этой сфере.

По словам Трампа, Киев «никак не помогает» Соединенным Штатам отражать ответные удары дронов со стороны Ирана. «Нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о направлении дронов-перехватчиков и экспертов по беспилотникам на защиту баз США в Иордании. Он утверждал, что США попросили Украину обеспечить помощь в противодействии иранским дронам «Шахед».