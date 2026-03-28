Пашинян: Россия наш друг, скоро еду в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с гражданами назвал Россию «другом» в ответ на просьбу армянской женщины не портить отношения с Москвой.

«О чём речь? Я вскоре отправлюсь в Россию. Мы сохраняем связи. Какой враг? Россия — наш друг».

На днях Пашинян заявлял, что он всегда сам просит встреч с российским руководством, а «не наоборот».

Пашинян пояснил, что «дает себе отчет, какими государствами являются Россия, США, Франция, Германия и что такое ЕС». «Обычно я прошу о встрече, а не наоборот. И это нормально. Я прошу всех о встрече, и для меня это не унизительно. Все встречи в основном были инициированы мной. Не помню, чтобы было иначе», - отметил премьер.

По его словам, между странами есть разница в весовых категориях. «Президент России должен просить меня о встрече? Понятно, что я должен просить. А кто должен просить? Или президент Франции должен просить меня о встрече? Думать обратное – значит потерять чувство реальности. Я об этих встречах прошу для обсуждения вопросов, касающихся интересов нашего государства», - подчеркнул он.