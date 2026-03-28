Трудятся и в «Азеришыг»

Интенсивные осадки, продолжающиеся нескольких дней на территории страны, вызвали краткосрочные ограничения в подаче электроэнергии в ряде районов, а также на некоторых участках Сумгаитской электросети (ЭС). Причиной этого стало затопление прилегающих территорий, а также электрических подстанций, распределительных устройств (РУ) и трансформаторных пунктов (ТП).

В результате аварийных ситуаций возникли ограничения в подаче электроэнергии на нескольких улицах Сумгаита и в части 21-го квартала поселка Джорат.

Непогода и ее последствия создают дополнительные проблемы для сотрудников ОАО «Азеришыг». Несмотря на все трудности, сотрудники ОАО «Азеришыг» при содействии сотрудников МЧС с большой самоотверженностью работают в непрерывном режиме для устранения возникших аварий. Осуществляются превентивные меры, продолжаются работы по отводу дождевых вод с территорий, а также ремонтно-восстановительные работы в центрах питания. Электроснабжение территорий восстанавливается поэтапно.