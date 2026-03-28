Мерц набросился на Трампа. А Трамп хочет вывести войска

«То, что сейчас делает Трамп, — это не деэскалация и не попытка найти мирное решение, а масштабная эскалация с неопределенным исходом. Эта эскалация уже представляет угрозу. Не только для тех, кого она непосредственно затрагивает, но и для всех нас», — сказал он (цитата по Die Zeit).

Мерц также выразил сомнение в том, что провозглашенная Вашингтоном цель смены режима в Тегеране может быть достигнута. «Является ли смена режима действительно целью? Если это цель, я не верю, что они ее достигнут. В прошлом такие попытки чаще всего заканчивались провалом», — приводит слова политика Handelsblatt.

На этом фоне, как пишет газета The Telegraph cо ссылкой на близкие к Трампу источники, американский лидер рассматривает возможность вывода американского контингента из Германии. Трамп обдумывал этот шаг с момента возвращения на пост президента в 2025 году, отмечает издание.