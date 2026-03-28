И Дагестан смывает

Режим чрезвычайной ситуации введен в Махачкале из-за сильных ливней. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

«В Махачкале введен режим функционирования чрезвычайной ситуации. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы, проводится ликвидация последствий, будет организована помощь пострадавшим жителям», - говорится в сообщении.

В столице Дагестана подтоплены десятки домов, фиксируются перебои с энергоснабжением. В Дербенте реки вышли из берегов, затопив дороги, а потоки воды на склонах переворачивали автомобили.

Ранее сообщалось о подтоплении около 20 частных домовладений в Махачкале и отключении электроэнергии в 132 населенных пунктах Дагестана. По данным синоптиков, в период с 27 по 29 марта в республике прогнозируются сильный дождь и усиление ветра до 23 м/с.