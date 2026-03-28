Иран лишил саудитов половины нефтедобычи. А если в дело вступят хуситы...

Саудовская Аравия задействовала альтернативные маршруты экспорта нефти на фоне ограничения судоходства через Ормузский пролив. Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, стратегический нефтепровод Восток–Запад, соединяющий восточные месторождения страны с побережьем Красного моря, работает на полную мощность — около 7 млн баррелей в сутки.

Маршрут позволяет обходить Ормузский пролив, который до начала конфликта обеспечивал транспортировку порядка 15 млн баррелей нефти в сутки из стран Персидского залива. В текущих условиях поставки через него существенно затруднены.

В рамках задействованного плана танкеры перенаправляются в порт Янбу на Красном море, где осуществляется погрузка нефти. По имеющимся данным, экспорт сырой нефти через Янбу достиг около 5 млн баррелей в сутки, дополнительно страна поставляет от 700 тыс. до 900 тыс. баррелей нефтепродуктов в день. Около 2 млн баррелей из общего объема трубопровода направляются на внутренние перерабатывающие мощности.

Несмотря на увеличение поставок через Красное море, данный маршрут лишь частично компенсирует сокращение экспорта через Ормузский пролив. Тем не менее наличие обходного канала рассматривается как один из факторов, сдерживающих рост мировых цен на нефть.

Дополнительные риски для рынка связаны с возможным расширением зоны конфликта. Представители йеменского движения «Ансар Аллах» заявили о вступлении в войну, что усиливает опасения относительно безопасности судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

На данный момент, однако, признаков атак на нефтяные танкеры в этом регионе не зафиксировано.