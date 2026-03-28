USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новость дня
Иран лишил саудитов половины нефтедобычи. А если в дело вступят хуситы...

17:55 785

Саудовская Аравия задействовала альтернативные маршруты экспорта нефти на фоне ограничения судоходства через Ормузский пролив. Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, стратегический нефтепровод Восток–Запад, соединяющий восточные месторождения страны с побережьем Красного моря, работает на полную мощность — около 7 млн баррелей в сутки.

Маршрут позволяет обходить Ормузский пролив, который до начала конфликта обеспечивал транспортировку порядка 15 млн баррелей нефти в сутки из стран Персидского залива. В текущих условиях поставки через него существенно затруднены.

В рамках задействованного плана танкеры перенаправляются в порт Янбу на Красном море, где осуществляется погрузка нефти. По имеющимся данным, экспорт сырой нефти через Янбу достиг около 5 млн баррелей в сутки, дополнительно страна поставляет от 700 тыс. до 900 тыс. баррелей нефтепродуктов в день. Около 2 млн баррелей из общего объема трубопровода направляются на внутренние перерабатывающие мощности.

Несмотря на увеличение поставок через Красное море, данный маршрут лишь частично компенсирует сокращение экспорта через Ормузский пролив. Тем не менее наличие обходного канала рассматривается как один из факторов, сдерживающих рост мировых цен на нефть.

Дополнительные риски для рынка связаны с возможным расширением зоны конфликта. Представители йеменского движения «Ансар Аллах» заявили о вступлении в войну, что усиливает опасения относительно безопасности судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

На данный момент, однако, признаков атак на нефтяные танкеры в этом регионе не зафиксировано.

Иран лишил саудитов половины нефтедобычи. А если в дело вступят хуситы...
17:55 786
18:19 5850
18:08 5091
18:03 696
17:01 1764
12:28 4873
17:50 958
17:34 2431
18:24 3321
15:53 11582
16:51 2204

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться