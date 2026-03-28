Крупнейший алюминиевый завод на Ближнем Востоке пострадал от иранских атак

Завод крупнейшего производителя алюминия на Ближнем Востоке получил значительный ущерб при атаке Ирана, об этом пишет Bloomberg.

Компания Emirates Global Aluminium (EGA) сообщила, что ее завод в Аль-Тавиле получил значительный ущерб в результате иранских ракетных и беспилотных атак на промышленную зону KEZAD в эмирате Абу-Даби. Согласно заявлению компании, несколько сотрудников получили ранения. EGA продолжает оценку масштаба повреждений.

EGA является крупнейшим производителем алюминия на Ближнем Востоке и крупнейшей промышленной компанией ОАЭ за пределами нефтегазового сектора. Завод в KEZAD — самое крупное производственное предприятие компании. Завод в Аль-Тавиле произвел 1,6 млн тонн металла в 2025 году.