Генштаб ВСУ об ударе по НПЗ в Ярославле

Силы обороны Украины в ночь на 28 марта поразили нефтеперерабатывающий завод «Ярославский» в Ярославской области России. Степень ущерба уточняется, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Как отметили в Генштабе, НПЗ в Ярославле является стратегически важным предприятием и одним из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли.

«Мощность переработки - около 15 млн тонн нефти в год. Продукция Ярославского НПЗ включает бензин, дизель, реактивное топливо и является критически важной для логистики российской армии», - говорится в заявлении.