Австралийцев предупреждают об опасности в Дубае

Правительство Австралии призвало своих граждан держаться подальше от отелей в Дубае.

«У нас есть основания полагать, что в районе отелей в Дубае существуют повышенные риски, включая сохраняющуюся угрозу вблизи отеля Le Meridien на Airport Road», — говорится в сообщении австралийского МИД через сервис Smartraveller.

Ведомство уже ранее выпустило предупреждение для граждан Австралии «не путешествовать» в ОАЭ, включая пересадки или даже транзит через международный аэропорт Дубая.

«Если вы можете организовать вылет из ОАЭ и безопасно добраться до аэропорта, уезжайте сейчас, пока доступны коммерческие рейсы. Не ждите, пока будет слишком поздно», — говорится в предупреждении.