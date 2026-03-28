Азербайджан вновь не готов к стихии
Еврокомиссия упрощает правила импорта газа: выгода для Азербайджана

Европейская комиссия (ЕК) рекомендует государствам-членам ЕС более гибко применять правила, регулирующие импорт природного газа.

ЕК опубликовала официальные разъяснения с целью устранить правовую неопределенность вокруг поставок топлива, обеспечив при этом соблюдение законодательства ЕС и курса на полный отказ от российских энергоносителей. Новые меры могут создать дополнительные преимущества для Азербайджана.

В последние месяцы в европейских политических кругах звучали предположения о том, что Баку якобы реэкспортирует газ российского происхождения. В конце прошлого года Еврокомиссия официально опровергла эти обвинения в ответ на запрос Европарламента.

Азербайджан, обеспечивший в прошлом году около 4% общеевропейского импорта, станет основным бенефициаром упрощения этой процедуры. На данный момент азербайджанское топливо поступает в Италию, Грецию и другие страны через Турцию по системе «Южного газового коридора»

Тем не менее в январе была принята резолюция, фактически возлагающая на Азербайджан бремя доказательства «чистоты» поставляемого топлива. Согласно новым рекомендациям, это требование смягчается: теперь сертификат происхождения газа не нужно будет предоставлять заблаговременно.

Сочетание планового отказа от газа из РФ и текущего кризиса в Иране создает серьезные риски для энергобезопасности Европы. Перебои в транспортировке сжиженного природного газа (СПГ) и угроза перенаправления танкеров на другие рынки вызывают серьезную обеспокоенность в Брюсселе. Новые установки ЕК призваны стабилизировать заполнение европейских ПХГ (подземных хранилищ газа) без ущерба для санкционной политики.

Текущие регламенты ЕС требуют «предварительного разрешения» на импорт как трубопроводного газа, так и СПГ. Это обязывает поставщиков заранее декларировать источник топлива в таможенных органах Евросоюза.

Азербайджан, обеспечивший в прошлом году около 4% общеевропейского импорта, станет основным бенефициаром упрощения этой процедуры. На данный момент азербайджанское топливо поступает в Италию, Грецию и другие страны через Турцию по системе «Южного газового коридора».

Стоит отметить, что в отношении стратегических партнеров — Норвегии и США — стандарты «предварительного разрешения» применяться не будут, так как риск поставок российского газа через эти страны оценивается как нулевой.

Еврокомиссия упрощает правила импорта газа: выгода для Азербайджана
