Шесть тысяч солдат убитыми и ранеными за 4 дня

ВСУ уничтожили более 6 000 российских военнослужащих за четыре дня, что меняет ход войны, сообщает газета New York Post.

Украине удалось отразить массированные атаки российских войск и ликвидировать более 6 тысяч военнослужащих всего за четыре дня благодаря военным инновациям, пишет издание.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее сообщал на своей странице в Facebook, что российские войска в течение 17–20 марта провели 619 штурмовых действий на нескольких направлениях фронта, но не смогли прорвать оборону ВСУ.

По данным Сырского, за четыре дня интенсивных штурмов потери российских войск превысили 6090 человек убитыми и ранеными.

Всего за предыдущую неделю, по оценке главнокомандующего ВСУ, потери РФ составили около 8710 военных. Также Силы обороны уничтожили значительное количество техники и вооружений.