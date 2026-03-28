Китай даст фору Америке

21:26 529

Если Китай наконец затмит Соединенные Штаты и станет ведущей научной сверхдержавой мира, официального объявления не будет. Это будет тихий момент, за которым будет наблюдать небольшая группа ученых-специалистов. И этот момент, возможно, уже близок, пишет The Atlantic.

Американская наука была предметом зависти всего мира, по крайней мере, со времен Второй мировой войны, но в последнее время она пришла в упадок. После того как президент США Дональд Трамп вступил в должность в прошлом году, его администрация начала разрушать научные учреждения страны, массово приостанавливая исследовательские гранты и замораживая целые направления передовых исследований.

В августе Министерство здравоохранения и социальных служб Трампа отменило финансирование исследований мРНК-вакцин на сумму 500 миллионов долларов, менее чем через два года после того, как американцы получили Нобелевскую премию за разработку этой технологии. По оценкам одной группы, более 10 000 докторов наук покинули федеральную службу, а Белый дом удерживает деньги от ведущих исследователей в области информатики, биомедицины и сотен других областей, которые определят будущее человечества. Как сказал один историк науки в июле: «Это беспрецедентное разрушение изнутри».

Пока все это происходило, ученые-методисты следили за совершенно другой ситуацией за рубежом. Они с изумлением наблюдали, как Китай с рекордной скоростью создавал гигантский исследовательский аппарат, наполняя институты, университеты и лаборатории талантливыми специалистами и лучшим оборудованием, которое только можно купить за деньги.

В 1991 году Китай потратил 13 миллиардов долларов на исследования и разработки. Сегодня его ежегодные расходы превышают 800 миллиардов долларов, уступая только США.

Китайское правительство только что представило план по увеличению научного бюджета страны на 7 процентов ежегодно в течение следующих пяти лет.

Согласно новому прогнозу журнала Nature, государственные расходы Китая на исследования, вероятно, превзойдут расходы Соединенных Штатов к 2029 году.

