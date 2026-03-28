Исчезнувшие с радаров суда с гумпомощью для Кубы нашлись

Самолет Военно-морских сил Мексики обнаружил в Карибском море два пропавших парусных катамарана, перевозивших гуманитарную помощь для Кубы. Об этом сообщило мексиканское министерство ВМС в соцсети Х.

«Министерство ВМС сообщает, что самолет ВМС Мексики обнаружил катамараны, поиск которых велся в Карибском море. Они были найдены в 80 морских милях к северо-западу от Гаваны», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что корабль ВМС уже направляется в этот район для оказания поддержки экипажам. С судами поддерживается связь по радио.

Два парусных судна с гуманитарной помощью и девятью членами экипажа вышли из мексиканского порта Исла-Мухерес (штат Кинтана-Роо) 20 марта. Их прибытие в кубинскую столицу ожидалось 24 или 25 марта, однако экипажи перестали выходить на связь, после чего мексиканские военные начали поисково-спасательную операцию с привлечением авиации и кораблей.