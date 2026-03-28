Атака на резиденцию главы Иракского Курдистана

В городе Дахук на севере Ирака беспилотник ударил по резиденции Нечирвана Барзани, президента Иракского Курдистана, сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя регионального правительства.

По словам источника, в момент атаки резиденция была пуста. Нанесен материальный ущерб, пострадавших нет. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна группировка.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани осудил атаку в телефонном разговоре с Барзани, назвав ее «гнусным» актом. По его распоряжению совместная группа безопасности и технических специалистов от федеральных властей и правительства Иракского Курдистана проведет расследование и примет правовые меры против виновных.