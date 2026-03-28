Зеленский жестко ответил Рубио

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление госсекретаря США Марко Рубио о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский отверг обвинения со стороны госсекретаря Рубио во «лжи» и еще раз подтвердил, что условием предоставления Киеву гарантий безопасности от Вашингтона является вывод украинских войск из Донбасса, что на сегодняшний день является условием завершения войны. Об этом глава государства заявил во время онлайн-общения с журналистами в субботу.

Президент также дал понять, что он озвучивает не все, что говорится во время переговорного процесса. «Знаете, как говорят, большую часть айсберга не видно. Поверьте, я показал верхушку айсберга», – сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, во время переговоров прямо звучат сигналы, что Украина не сможет получить гарантии безопасности ни до прекращения огня, ни до завершения войны. «А только после того, как наши (украинские – ред.) войска выйдут с Донбасса, что называют условием завершения войны. Именно в таком формате мы сможем получить гарантии безопасности от Соединенных Штатов», – рассказал президент.

Зеленский напомнил, что он неоднократно отмечал в разговоре с президентом США Дональдом Трампом и не только, что украинская сторона хочет подписать соглашение о гарантиях безопасности до завершения войны, но в Вашингтоне ответили, что это может произойти только в момент завершения войны. Американская сторона даже не согласилась на то, чтобы гарантии безопасности были подписаны сейчас, но вступили в силу уже после завершения войны, добавил президент.

Накануне Рубио заявил, что США не связывают гарантии безопасности Украины с выводом украинских войск из Донбасса, и назвал «ложью» заявление украинского лидера.